شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمنح الإقامة لـ لطيفة.. وهذه رسالتها لحاكم دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الفنانة لطيفة التونسية على الإقامة الإماراتية، وتسلمتها اليوم الاثنين، ووجهت الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، قائلة: "شكرا للشيخ محمد بن راشد على منحى هذه الإقامة الذهبية والتي بدأ منحها مؤخرا للفنانين والأدباء والعلماء".

وقالت لطيفة في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "هذا اليوم من أسعد أيام حياتي شكرا لدولة الإمارات الحبيبة وشكرا للشيخ محمد بن راشد، على منحى هذه الإقامة الذهبية والتي بدأ منحها مؤخرا للفنانين والأدباء والعلماء".



الفنانة لطيفة



لطيفة

وتابعت: "كم تشرفت بهذه الإقامة وشكرا لكل الإخوة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في إدارة الإقامة والهجرة، وشكرا للواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بدبي، المقدم علي مال الله الحمادي نائب مساعد المدير لشئون الإقامة وأذونات الدخول".

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لطيفة التونسية

وطرحت لطيفة مؤخرا عددا من الكليبات عبر قناتها على يوتيوب، ومنها "أخبروني"، وهى من كلمات نزار قبانى، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجى، على يوتيوب، ومن ناحية أخرى انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "فى الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

ومن ضمن أغانى ألبومها الجديد هى أغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور، وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمدى، وأغنية أقوى واحدة، من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب.

وقالت لطيفة، فى تصريحات صحفية، إنها قررت فى هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، حتى يضم الألبوم أغانى بأفكار متنوعة تتناسب مع كل الأجيال، مشيرة انها تعاقدت مع شركة، لتوزيع الألبوم فى العالم نظرا لكونها شركة عالمية وكبيرة لها فروع فى جميع أنحاء العالم، طما تعاقدت مع إحدى شركات المحمول الكبيرة داخل مصر، وأخرى فى الإمارات.

وأضافت لطيفة أنها صورت أغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب؛ الأولى تم طرحها وهى "شاغلنى" والثانية "فى الأحلام"، مؤكدة أنه فور طرح برومو الأغنية تلقت ردود أفعال إيجابية جدا، وقالت: "البرومو خض الجمهور" لما يحتويه من كلمات جريئة وفكرة جديدة تماما، وأكدت لطيفة أن أغانى الألبوم ستُطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها اعتمدت خلال هذا الألبوم على التجديد والجرأة والتواصل مع كافة الأجيال.