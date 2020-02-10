شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وبلاك تيما يحييان حفل افتتاح مهرجان دندرة 27 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفل افتتاح الدورة الأولى من فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء والذى يقام بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادي، ويشاركه في الحفل فريق بلاك تيما، وذلك يوم 27 من شهر فبراير الجارى، ويقدمان خلال الحفل باقة متميزة من أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أكدت على إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى على مدار 6 أيام متصلة فى الفترة من 27 فبرايرالجاري وحتى 3 مارس المقبل، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب وجامعة جنوب الوادى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة فى صعيد مصر ويأتى تجسيداً لإيمان الدولة بدورالإبداع فى بناء الانسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشررايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكافة صوره.

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وتابعت وزيرة الثقافة أن المهرجان يعد نموذجا إيجابيًا لتكاتف مؤسسات وهيئات الدولة الوطنية باعتباره نتاج للتكامل بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ممثلان فى كل من دارالأوبرا المصرية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وهيئة تنشيط السياحة.

ولفتت وزيرة الثقافة إلى أن هذه التجربة ستمتد إلى مختلف محافظات مصر وأن المحطة المقبلة ستكون بمحافظة الشرقية بهدف استخدام القوة الناعمة فى بناء الإنسان وكأداة فاعلة لإظهارالوجه الحضارى للثقافة والفنون المصرية.

يذكر أن برنامج فعاليات مهرجان قنا للموسيقى والغناء يشمل عروضا فنية لنجوم الطرب العربى وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتفردة منهم مدحت صالح، على الحجار، دينا الوديدى، مى فاروق، ومحمد محسن وفرق مسار إجباری، بلاك تيما، وسط البلد.