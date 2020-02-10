فيديو - كنز محمد رمضان تغني "أنا مافيا" بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بمقطع فيديو لابنته "كنز" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "كنز" في الفيديو وهي تغني "أنا مافيا" على طريقة برنامج "سناب شات"، وعلق رمضان :"بنتي كنز، الله يخربيت السناب شات".

يُذكر أن رمضان أعلن زواجه من نسرين السيد عبدالفتاح، في ديسمبر عام 2012 وأنجب منها ولديه علي وكنز.

ويصور رمضان حاليا مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر عرضه في رمضان 2020، من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة نور اللبنانية وروجينا.