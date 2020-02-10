سلاف فواخرجي تنشر أخر تسجيل صوتي أرسلته نادية لطفي لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بمقطع صوتي للفنانة الراحلة نادية لطفي، كانت أرسلته لها قبل رحيلها.

وتقول نادية في التسجيل الصوتي "آه يا جميلة يا حلوة يا إيه بقى يا نوارة مصر وسوريا والمنطقة العربية كلها، من يوم ما جيتي هنا وصورتك ووجودك مارحش من بالنا وحشانا، ومدام رضا بتعيط هتتجنن وعايزة تشوفك وتسمع صوتك، وأنا ببوسك ببوسك حاولي تيجي بأي طريقة".

وكتبت سلاف في تعليقها على التسجيل الصوتي "آخر تسجيل صوتي لي بصوت الكبيرة نادية لطفي.. كم سأفتقد كل ذاك الحُب في صوتك ولهفتك وسؤالك الدائم عني.. ناديا، النديّة.. الممطرة والكريمة والسخية بكل ما هو جميل".

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وتابعت "معرفتك وحبُّك نعمة من الله أشكره عليها.. أستاذة الحب والفن والفكر، رحمك الله يا نوارة القلوب.. شكرا للصديقة والأخت الإعلامية الجزائرية رابحة عشيت لأنك شرفتني بالتعرف على الهرم الذي يدعى نادية لطفي، وعزائي لك كبيراً لأني أدرك حجم حزنك لرحيلها ومدى حبك وإخلاصك لها من عشرات السنين ووقوفك إلى جانبها، كما احتضانها لك أماً وصديقة لك في كل الأوقات. وعزائي لابنها وعائلتها وللسيدة رضا مساعدتها الوفية، ولكل محبينها وطاقم التمريض الرائع في مستشفى المعادي العسكري".

يذكر أن نادية لطفي، رحلت عن عالمنا الثلاثاء 4 فبراير بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 83 عامًا.

النجمة الراحلة من مواليد 3 يناير 1937، وتعتبر من أهم النجمات في تاريخ السينما المصرية، إذ قدمت عددا من الأعمال الهامة أبرزها: "أبي فوق الشجرة"، "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، وغيرها.