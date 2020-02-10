بالفيديو| رقص نانسي عجرم في عيد ميلاد ابنتها "ليا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليا"، أمس الأحد، وشاركت الجمهور صورًا من الاحتفال.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، وظهرت به نانسي وهي ترقص مع ابنتها "ليا"، وتغني لها على أغنية "قلبي يا قلبي".
أغنية "قلبي يا قلبي"، أحدث أغاني نانسي عجرم، والتي أطلقتها عبر قناتها على يوتيوب، نهاية يناير الماضي.
وتشارك نانسي في لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، إلى جانب الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنان محمد حماقي.
نانسي عجرم متزوجة من الدكتور فادي الهاشم، ولديها منه "إيلا وميلا وليا".
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