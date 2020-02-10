غدًا.. أحمد مكي يعود للقاهرة بعد عرض "حزلقوم" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان أحمد مكي، للعودة إلى القاهرة، غدًا الثلاثاء، بعد انتهاء عروض مسرحيته "حزلقوم" من إنتاج كايرو شو ضمن فعاليات شتاء الرياض، وبعد أدائه مناسك العمرة.

وأكدت "كايرو شو" في بيان صحفي، أن الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلنت أن مسرحية "حزلقوم" حققت أول أمس السبت في أخر ليلة للعرض أعلى معدل إيرادات تحقق منذ انطلاق موسم الرياض لعرض مسرحي على الإطلاق .

وأكد مصدر مسؤول بكايرو شو المنتجة للمسرحية، أن ذلك يعد انجازًا يُضاف لسجل المسرح، كما يعكس علاقة الود والمحبة الدائمة من الجمهور السعودي للفن المصري .

مسرحية "حزلقوم" الإشراف الفني للمخرج والمنتج مجدي الهواري ومن إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا على رأسهم: بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، ميرنا جميل.