تراند اليوم : شاهد.. أحلام تنصح فنانة شهيرة بالاستغفار وسورة "يس"

أعلنت المطربة الكويتية أحلام، دعمها للمطربة جواهر بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر".

وكتبت أحلام " أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنك ويشفيك شفاءً لايغادر سقما ".

وأضافت أحلام " اختي أكثري من الاستغفار وقراءة #يسين ادعو لها جزاكم الله خيرا فى ميزان حسناتكم".

يذكر أن الفنانة جواهر الكويتية، أعلنت في تغريدتها لها على تويتر: «قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة،توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة بس رجاءً أتمنى من كل شخص جاءت عينه ع التغريدة يدعيلي يقال أن دعوة٤٠غريب مستجابة».