شاهد تفاصيل حفل عمرو دياب بالمنارة

نشر الفنان عمرو دياب البوسر الدعائى لحفلته الجديدة بالمنارة و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.
و علق عليها قائلًا: حفلة عمرو دياب في القاهرة يوم الجمعة٢٨ فبراير بالمنارة.
يذكر أن دياب أحيا أخيرًا حفلاً غنائيًا ضخمًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، التي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، قدملهم مجموعة غنائية مميزة أهمها "يتعلموا، يا ساحر، قدام مرايتها، يوم تلات"، إضافة إلى أغنياته القديمة المفضلة لدى جمهوره، ومنها "ميال، متخافيش، شوقنا، ليلي نهاري، قصاد عيني".
إضافة إلى استعداده لطرح ألبومه الجديد "سهران" يوم الأربعاء المقبل الذي سيضم 14 أغنية.
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