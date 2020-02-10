غدًا .. الليثي وحسن شاكوش يحييان حفلًا غنائيًا في راي كلوب

يحيي الفنان الشعبي محمود الليثي، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، والراقصة سهر سمارة، حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك مساء غدًا الثلاثاء، الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، على مسرح راي كايرو كلوب. يذكر أن الفنان محمود الليثي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان يا بجح، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد غنيم، وتوزيع أشرف البرنس، كما Advertisements حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا. حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا. جدير بالذكر أن الفنان حسن شاكوش طرح مؤخرًا أغنية بعنوان بنت الجيران، وهي من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 78 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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