صور..الإمارات تمنح لطيفة الإقامة الذهبية

نشرت المطربة التونسية لطيفة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "لطيفة" على الصور:" اليوم من اسعد ايام حياتي شكرا لدولة الإمارات الحبيبة و شكرًا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على منحى هذة الاقامة الذهبية و التي بدأ منحها مؤخرا للفنانين و الادباء والعلماء.

كما تشرفت بهذه الإقامة و شكرًا لكل الأخوة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في إدارة الإقامة والهجرة، وشكرًا لسيادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المقدم علي مال الله الحمادي نائب مساعد المدير لشؤون الإقامة وأذونات الدخول، المقدم

عمر مطر بن مزينة مدير إدارة المنشأة - عيسي الصيري، والشكر كذلك لهيئة الثقافة والفنون فى دبي على الترشيح للحصول على الإقامة ".

وأعلن حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نظام الإقامة الذهبية الامارات و نظام الإقامة الدائمة في الإمارات لفئات محددة.

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هي مجرد فئة أخرى من تأشيرات الإقامة طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادرة بموجب نظام بطاقة الفيزا الذهبية الإمارات. يوفر برنامج التأشيرة الذهبية إقامة طويلة

الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة لحاملها "أصحاب المشاريع والمستثمرين والمواهب الخاصة" لمدة تصل إلى 5 أو 10 سنوات بدلًا من التأشيرة القياسية لمدة عامين.

ويذكر ان المطربة لطيفه قد طرحت مؤخرا عددا من الكليبات عبر قناتها على يوتيوب، ومنها "أخبروني"، وهى من كلمات نزار قبانى، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجى، على يوتيوب، ومن ناحية أخرى انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "فى الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.