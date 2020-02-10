شاهد..أحمد جمال يقدم نصائح رومانسية لجمهوره

نشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علق "جمال" على الصورة:" عيد الحب قرب، الاغنية

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قربت تنزل، اللي مش هيجيب هدية لحبيبته هو عارف هيعمل ايه، هيهديها الاغنية وبمنتهى الهدوء " حبيبتي ملقتش أحلى من كده هدية أقدمهالك"نلعبها بذكاء يا جماعة الكلام للولاد طبعًا".

يذكر أن أخر أعمال المطرب أحمد جمال، كليب أغنية "قصاد عيوني"، من كلمات: أمير طعيمة، وألحان: مدين، وموزع الموسيقى: أحمد عبد السلام.