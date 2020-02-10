في عيد الحب.. ساندي تُحيي حفلًا غنائيًا في استاد القاهرة

نشرت الفنانة ساندى صورة تدعو فيها جمهورها لحضور حفلتها يوم 14/2 بستاد القاهرة وعلقت عليها قائلة مستنياكم يوم الجمعة ٢/١٤ في حفلة Advertisements عيد الحب في استاد القاهرة. عيد الحب في استاد القاهرة. ويذكر أن الفنانة طرحت مؤخرا كليب كان عادى ويشار إلى أن الأغنية من كلمات جمال الخولي، ألحان شريف إسماعيل، توزيع هانى ربيع. الأغنية من كلمات جمال الخولي، ألحان شريف إسماعيل، توزيع هانى ربيع. يذكر أن الفنانة ساندي كانت طرحت مؤخرًا كليب "طبع الشتا" كلمات سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع كريم عبدالوهاب.

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