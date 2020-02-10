فيديو .. ياسر عبدالوهاب يطرح تموتين

طرح الفنان ياسر عبد الوهاب، أحدث كليباته بعنوان تموتين، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب تموتين، من إخراج عـلوش الزويني، والأغنية من كلمات علي الطيب، وألحان أسعد الفارس، وتوزيع أحمد المهندس.

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يذكر أن الفنان ياسر عبد الوهاب طرح مؤخرًا كليب بعنوان انتي وين، وهو من إخراج يزن الرفاعي، والأغنية من كلمات، وألحان السلطان، وتوزيع نور هاشم، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.