صور.. ريا أبى راشد تتألق على ريد كاربت هوليود بـ فستان أحمر

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "ريا" على الصور:" كل شيء باللون الأحمر للسجاد الأحمر لأكبر ليلة في هوليود !! كنت متحمسًا جدًا لرؤية Parasite يصنع التاريخ ". ". Advertisements جدير بالذكر ان انطلقت، امس، النسخة الـ 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

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