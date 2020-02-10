شاهد.. تامر حسني يدعم صاحب أغنية "بنت الجيران"

نشر الفنان تامر حسني صورة جديدة تجمعه بعمر كمال الذي غنى "بنت الجيران" مع زميله حسن شاكوش، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علق "حسني" على الصورة:" إلى الأمام يا فنان ربنا يوفقك.. عمر كمال ".

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ومن ناحية أخرى ، أصدر

تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، قائمة الأغانى الأكثر استماعًا على مستوى العالم، وكانت المفاجأة احتلال مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال المركز الثانى فى القائمة، وفى المركز السابع عالميًا مهرجان "شمس المجرة" غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، وبذلك يتواجد عمر كمال بأغنيتين فى القائمة.

ويذكر ان المطرب الشعبي "حسن شاكوش" حصل على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على موقع يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقًا على الصورة "الحمد لله وصل درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".