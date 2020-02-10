دياب يتعاقد مع مزيكا على أغنيات جديدة

تعاقد الفنان دياب، مع شركة مزيكا على إنتاج وتوزيع مجموعة من الأغنيات.

وقام دياب بتوقيع التعاقد مع المنتج محمد ‏جابر نائب رئيس مجلس إدارة شركة مزيكا، وذلك بحضور المهندس هشام

الجزار العضو المنتدب للشركة وناصر بجاتو مدير أعمال دياب وعبد ‏العظيم خلاف.

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كما أعرب دياب عن سعادته بعد انضمامه لشركة مزيكا، حيث لديها خبرات لسنوات طويلة في ‏صناعة الأغنية، مؤكدًا بأن التعاون

معها إضافة كبيرة جدًا له.

وأشار دياب بأنه ‏سيحرص على تقديم مجموعة متنوعة من الأغنيات بها العديد من المفاجآت خلال الفترة القادمة.

ومن ناحية آخرى بدأ دياب بالفعل في ‏اختيار مجموعة من الأغنيات وعقد عدة جلسات مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومن المقرر بأنه سيبدأ خلال أيام في تسجيل بعض من تلك الأغنيات.