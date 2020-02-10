دياب يتعاقد مع مزيكا على أغنيات جديدة

تعاقد الفنان دياب، مع شركة مزيكا على إنتاج وتوزيع مجموعة من الأغنيات.
وقام دياب بتوقيع التعاقد مع المنتج محمد جابر نائب رئيس مجلس إدارة شركة مزيكا، وذلك بحضور المهندس هشامالجزار العضو المنتدب للشركة وناصر بجاتو مدير أعمال دياب وعبد العظيم خلاف.
كما أعرب دياب عن سعادته بعد انضمامه لشركة مزيكا، حيث لديها خبرات لسنوات طويلة في صناعة الأغنية، مؤكدًا بأن التعاونمعها إضافة كبيرة جدًا له.
وأشار دياب بأنه سيحرص على تقديم مجموعة متنوعة من الأغنيات بها العديد من المفاجآت خلال الفترة القادمة.
ومن ناحية آخرى بدأ دياب بالفعل في اختيار مجموعة من الأغنيات وعقد عدة جلسات مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومن المقرر بأنه سيبدأ خلال أيام في تسجيل بعض من تلك الأغنيات.
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