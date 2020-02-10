هذا ما كشفته تيسير عبد العزيز عن "وجع البنات"

ميرنا وليد - بيروت - في إجابة على سؤال :"لماذا لم يعرض مسلسل "وجع البنات" حتى الآن؟"، قالت الممثلة المصرية ​تيسير عبد العزيز​ :"انتهينا من تصويره منذ أكثر من 4 سنوات، أتمنى عرضه قريبا، لأنه من الأعمال المتميزة ويتناول عددا من قصص البنات اللاتي تراودهن الأحلام ومشاكلهن العاطفية، الاقتصادية، الزواج، الطلاق وغيرها، من خلال حياة مجموعة من البنات اللاتي يسافرن للغردقة بحثا عن التغيير والوظيفة، تروي كل واحدة منهن مشاكلها الخاصة".

وعن دورها في المسلسل قال :"أؤدي دور مشردة فقيرة تعيش في الشوارع، تبحث عن مكان تبيت فيه كل ليلة، في نهاية المسلسل تظهر مفاجأة كبرى لها".

كلام الممثلة تيسير عبد العزيز جاء في مقابلتها لجريدة "السياسة" الكويتية مع الزميل عبد الله حسين.

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