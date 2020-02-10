شادي حداد ضيف مهرجان البحر الأحمر السينمائي العالمي وهذا موعد عرض فيلم "يربوا بعزكن"

ميرنا وليد - بيروت - بعد تلقيه دعوة خاصة، يحل الممثل اللبناني ​شادي حداد​ ضيفاً على ​مهرجان البحر الأحمر السينمائي العالمي​، والذي يقام بدورته الأولى في مدينة جدة في السعودية بين 12 و21 آذار 2020، بمشاركات عربية وعالمية، وهذه المرة الأولى التي يقام فيها مهرجان سينمائي عالمي في السعودية.

من جهة أخرى، يبدأ عرض فيلم "​يربوا بعزكن​" للمخرج دافيد أوريان، من كتابة ايزيك فهد ودوريس سابا، في 26 آذار المقبل في كل الصالات اللبنانية، ويتشارك شادي حداد البطولة مع عمار شلق، غبريال يمين، باميلا الكيك، رولا بقسماتي ورامي عطا الله، إلى جانب نجوم آخرين.

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