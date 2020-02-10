ماغي بو غصن تُنذر سيرين عبد النور والأخيرة تردّ..فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - مازحت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ زميلتها الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، ووجهت لها إنذاراً بضرورة أن تُحضر لها كل وسائل التدفئة الموجودة في مكان تصوير مسلسلها "دانتيل" إلى مكان تصوير مسلسل بو غصن الجديد "أولاد آدم"، وذلك في ظل موجة الصقيع التي يشهدها لبنان حالياً.

وكتبت بو غصن عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً لعبد النور :"سيرين تحت طائلة المسؤولية وإنذار اول واخير كل وسائل التدفئة بتصوير دانتال نطالب بجلبن فوراً الى موقع تصوير أولاد آدم. وقد اعذر من انذر فرررررزناااا".

وبدورها ردت عبد النور على رسالة بو غصن، إذ نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه مدفأة وعلّقت بالقول :"نقي حبيبي شو بتحبي نحنا جاهزين في هاي وفي وحدة ثانية كمان".

لتعود وتردّ عليها بو غصن :"حضري الكستنا وأنا جاي".

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