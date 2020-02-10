أحلام تدمع عيناها بسبب خواكين فينيكس-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الفنانة الإماراتية أحلام عن تأثرها الشديد بكلام الممثل العالمي خواكين فينيكس الذي قاله على المسرح خلال تسلمه بالأمس جائزة الأوسكار كأفضل ممثل رئيسي، إذ أعادت نشر مقطع فيديو له من الحفل عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بالقول :"دمعت عيني من كلامه للاسف هؤلاء اصبحوا نادرين".
وكان قال فينيكس في الفيديو:"أنا ممتن لكل لمن قدم لي فرصة ثانية، وأظن أن هذا أفضل ما يميّزنا، عندما ندعم بعضنا، ليس عندما نتجاهل بعضنا، بسبب أخطائنا السابقة، ولكن عندما ندعم بعضنا لنتقدم وعندما نعلّم بعضنا، وعندما نقود بعضنا إلى الخلاص، هذا أفضل ما لدى البشرية".
وأضاف :"عندما كان أخي بالسابعة عشر من عمره، كتب هذه الكلمات" إهرع للنجدة بالحب، وسوف يتبعك السلام".
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