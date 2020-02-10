فنانة مغربية تثير الجدل بشبهها الكبير لـ لجين عمران-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد كبير من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور للفنانة المغربية ​أسماء الأزرق​،وذلك بعد إطلالتها الأخيرة مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ أعرب الكثير من المتابعين عن صدمتهم لشدة الشبه بينها وبين الإعلامية السعودية ​لجين عمران​.

وإختلفت الآراء بين المتابعين، فمنهم من أكد شبهها الواضح مع لجين، فيما رأى البعض الآخر أنها تجمع في ملامحها بين عمران والممثلة السورية سلاف فواخرجي وأيضاً الممثلة السورية ديما الجندي.

وخلال الحلقة تحدثت الأزرق عن بداياتها، مشيرةً إلى أنها بدأت من تجويد القرآن، وقالت إنها كانت تتلو القرآن في المدرسة عندما كان عمرها 7 سنوات، ولشدة جمال صوتها تم الاستعانة بها لتقديم بعض الأغاني في المدرسة وعلى المسرح، لتجد نفسها دخلت هذا المجال.

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