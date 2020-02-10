مايا دياب تختار ميريام فارس لهذا المنصب الوزاري وتتعرض لمقلب- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ إلى مقلب، خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "غداً أجمل" الذي تقدمه الإعلامية ​مهيرة عبد العزيز​ على قناة MBC، إذ أنه وخلال الحلقة أُطلقت صفارات الإنذار ليبدأ الجمهور الحاضر في الستوديو بالمغادرة مسرعاً، بينما بدت علامات الخوف على وجه مهيرة، إلا أن دياب بقيت متماسكة ظناً منها أن هناك أمراً غريباً وقد يكون مقلباً، لتعلق بعد إكتشافها الامر أنها كانت تشعر بالأمر.

ومن ناحية أخرى، استعرضت مهيرة صور 4 نجمات وهنّ، سميرة سعيد، بلقيس، أصالة نصري، ​ميريام فارس​، ووجهت سؤالا لدياب في حال كانت رئيسة الحكومة من ستختار من بينهن من أجل منصب وزيرة الطاقة، لتختار من دون تردد أو تفكير ميريام فارس، مؤكدة أنها فنانة مليئة بالطاقة.

وأيضاً طرحت مهيرة على دياب سؤالاً عما إذا كانت تعتبر نفسها مدمنة عمليات تجميل؟، لترد دياب بأنها لم تجرِ الكثير من عمليات التجميل وبالتالي من غير الممكن أن تكون مدمنة، وقالت موجهة كلامها إلى عبدالعزيز: "بلشتي تتحولي بآخر الحلقة مهيرة؟".