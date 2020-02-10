إليسا للمطران بولس عبد الساتر :"أنت الثائر الأول فينا"

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على كلام ​المطران بولس عبد الساتر​ في العظة التي ألقاها يوم أمس في القداس الذي أقيم لمناسبة عيد مار مارون، وذلك بحضور الروساء الثلاثة، إذ نشرت إليسا صورة لعبد الساتر من القداس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بالقول :"قعدو قدامك، سمعوا كلامك يللي بيهز عروشن، وبالآخر زقفو لأنو ما حسّو حالن معنيين. للأسف صرنا ببلد كلمة الحق فيه ما بتوصل، بس متل ما قلت سيدنا من مسرحية فيروز: الناس متل المي، إلا ما تلاقي منفذ تتفجر منو... وإنت الثائر الأول فينا".

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