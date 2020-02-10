يارا وآدم معاً في عيد الحب بليلة إستثنائية

ميرنا وليد - بيروت - مرة جديدة إدارة كازينو لبنان وشركة PGM التي يترأسها ​باسكال مغامس​، ورغم الظروف السياسية والإقتصادية والأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، إلا أنهما أصرا على تحدي هذه الظروف، والإحتفال بعيد الحب الذي ينتظره العشاق، بليلة إستثنائية مفعمة بالإحساس والمشاعر والرومنسية والفرح يحييها كل من ​الفنانة اللبنانية يارا​ و​الفنان اللبناني آدم​.

هذه الحفلة المميزة ستكون في ليلة يوم السبت في الـ15 من شهر شباط/فبراير الحالي.

باقة من أجمل أغاني الحب سيكون العشّاق بإنتظارها من النجمين يارا وآدم، في ليلة إستثنائية تنتظرهم.

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