ميرنا وليد - بيروت - أعربت كثير من الممثلات المصريات عن دعمهنّ للممثلة المصرية يسرا بعد مشاركتها لأول مرة في عضوية لجنة تحكيم حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقيم ليلة أمس.

ونشر عدد منهنّ صوراً ليسرا من إطلالتها على السجادة الحمراء، إذ تألقت بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، وأعربنّ عن فخرهنّ بها.

ونذكر منهنّ الممثلة المصرية حلا شيحة التي نشرت صورة ليسرا وعلّقت بالقول:"يسرا أنا متأكدة أنك تشعرين بالسعادة، نحن جميعاً نحبك ونفتخر عندما نرى سيدة جميلة مثلك، تشع جمالاً على السجادة الحمراء".

وأيضاً الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ التي نشرت صوراً لها عبر صفحتها الخاصة وعلّقت بالقول :"Our DIVA".

ونذكر أيضاً الممثلة المصرية ​منى زكي​ التي نشرت صورة ليسرا وعلّقت بالقول :"ملكة جمالنا الأسطورية تتألق على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، نحبك".

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كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة ومنى زكي ونيللي كريم يدعمن يسرا في الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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