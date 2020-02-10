الإحتفالات بعيد ميلاد نادين نسيب نجيم مستمرة..والمفاجأة مع عائلتها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لاتزال الإحتفالات بعيد ميلاد الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ مستمرة، وآخرها مع عائلتها، إذ شاركت نجيم المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من أجواء الإحتفال، ظهرت فيه وهي تقص قالب الحلوى برفقة طفليها، فيما ظهر عدد من أفراد عائلتها إلى جانبهم.

وعلّقت نجيم على الفيديو بالقول:"عيدي أحلى بوجود ولادي حدي واخواتي وعيلتي وعيدي صار عيدن ألن وبنتي معربشي علييي وابني عم يقطع الكايك معي بس ما في أحلى من هيك بحبكم كتير يا ماما يا حياتي انتوا".



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