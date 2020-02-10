ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة اللبنانية ​ورد الخال​ لـ "الفن" عن جديدها مؤكدة :"نستعيد حاليا نشاطنا الفني بشكل بطيء، فعدت لتصوير دوري في مسلسل "عشيق أمي" الذي كان قد توقف بسبب الثورة التي حصلت في لبنان، وكانوا قد بدأوا التصوير بالوقت الذي كنت أصور فيه "مالكا قلبي" في سوريا، وأعود لتصوير هذا العمل يوم الثلاثاء، وأحضر لعدة أعمال منها أنني سأخضع لجلسة تصوير جديدة".

وكانت قد إنسحبت ورد الخال من المشاركة في بطولة المسلسل السعودي "ضرب الرمل"، وذلك بحسب ما أكدته في حديث خاص لموقع "الفن".

وكشفت الخال أن سبب إنسحابها من بطولة المسلسل، هو إخلال الشركة المنتجة ببنود العقد الذي تم الإتفاق عليه عند توقيعها العقد، لذلك قررت الإنسحاب من المسلسل.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ورد الخال تكشف عن جديدها بعد عودتها لنشاطها الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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