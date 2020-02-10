مها محمد تعلن الإفراج عن مريم حسين وصالح الجسمي يعلق-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة الكويتية ​مها محمد​ الإفراج عن الممثلة المغربية ​مريم حسين​ بعد أن كان تم توقيفها منذ حوالي الـ10 أيام بسبب صدور قرار بسجنها شهراً بتهمة هتك العرض في القضية المرفوعة ضدّها من الإعلامي الإماراتي ​صالح الجسمي​.

وكتبت محمد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أحب أبشركم حبايبي مريم حسين طلعت اليوم، وبترجع بنتها بحضنها، الحمد لله رب العالمين، يا ربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها، الحمد لله، حمدًا لله على السلامة مريم حسين".

وبدوره علّق الجسمي على قرار الإفراج عن حسين، إذ كتب عبر صفحته الخاصة قائلاً:"إفراج بكفالة أو بعفو أو بأي طريقة قانونية لا يعني أنك براءة فأنت مدانة بقضية مخلة بالشرف وهي هتك العرض بالرضا"، مضيفا: "البراءة فقط لشخص واحد وهو صالح الجسمي وهو من يحق له أن يفتخر"، واختتم: "و11 يوم سجن حلوين".

وكان نشر مقطع فيديو قال فيه:"أي إجراء تم اتخاذه هو قانوني ثقوا تماما أننا في دولة قانون ما يحدث بعد ذلك أنا ما لي علاقة، أنا براءة وهي مدانة بقضية تمس الشرف هتك عرض بالرضا".

وأضاف: "كل شي جائز في إطار القانون ما عندنا محاكم تنعقد بالليل عشان تطلع براءة هي طلعت ممكن كفالة أو إيقاف تنفيذ، لكن حكم السجن صادر وان شا الله يكون بعدها عن بنتها يهديها شوي".