مدرسة لبنانية تضع في إمتحان لطلابها أسئلة عن قاسم سليماني

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 06:53 مساءً - قامت ” مدارس المهدي ” اللبنانية التابعة لحزب الله بتخصيص موضوع لإمتحان مدرسي يتضمن اسئلة عن القائد الإيراني السابق لفيلق القدس ” قاسم سليماني ” كما كان مرفقا بتسجيل صوتي يشرح للطلاب ما فعله سليماني .

فجاءت الأسئلة عن فضائل قاسم سليماني ومكان مولده وآخر عن توقيت مقتله في الغارة الأمريكية ومتى تم تعيينه قائد فيلق الفجر ومتى منحه الخميني وسام الحرس الثوري .. بالإضافة إلى الإشارة إليه واصفين إياه ب ” عابر الأوطان ” .

كما تضمنت ورقة الامتحان سؤالا حول كتابة صفتين لسليماني مع إبداء رأي الطالب الشخصي .. وختمت الأسئلة بطلب ملء فراغين يعطيان فرصة للإشادة بالجنرال الإيراني .

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وأثار ذلك الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع ” تويتر ” والذي عبر رواده عن غضبهم واستيائهم من هذا الامتحان متساءلين كيف يختارون مثل هذا الشخص ويستبدلونه بالشخصيات الوطنية التي ساهمت بنهضة لبنان واستقلاله به .