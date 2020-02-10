فيديو العنود اليوسف الجديد يفتح النار عليها.. وتوجه لها اتهامات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجه خبيرة التجميل السعودية العنود اليوسف، اتهامات بالتلاعب بمشاعر الجمهور والكذب من أجل الشهرة بعدما ظهرت في مقطع فيديو باكية وتتهم زوجها بعدم الحديث معها كما في السابق، حتى أنه يسمح لها بالخروج ولا يسأل عنها، ليتفاعل الجمهور ويتعاطف معها، ويتضح فيما بعد أن الأمر مجرد مقلب، إذ ظهرت في مقطع فيديو كشفت خلاله أن إهمال زوجها لها كان مجرد "مزحة"، وفاجأها بشراء سيارة "مرسيدس" كهدية.

ودشن مغردون هاشتاق حمل عنوان #مرسيدس_العنود_اليوسف، عبر تويتر، وعبر بعضهم عن غضبهم بتلاعبها بمشاعرهم، كما طالب البعض بعمل "بلوك" لصفحات العنود، متهمينها بالاستخفاف بعقول الجمهور ومحاولة الترويج لنفسها من أجل كسب عدد أكبر من المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مقلب زوج العنود وهدية المرسيدس، على "تويتر" و"إنستغرام"، حيث ظهر زوجها يقود السيارة نحو العنود التي كانت تقف أمام المنزل، وعندما وصل إليها استقبلها ضاحكا، وقال لها: "لا تخافي أنا لسه بحبك للحين.. هذه سيارة مرسيدس هدية لك.. الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها يا رب.. يستاهل المقلب".

وتباينت تعليقات المغردين على الفيديو، وقال بعضهم:" بلاش استخفاف بالعقول كان قلتي انشروا سنابي بالسهم أفضل من هالدراما"، و"هذا زوج العنود اللي قبل كم يوم تفضفض أن زوجها مهمشها.. والله أني حاسة السالفة فيها إنّ.. وما بي أدخل بالنية لكن خلاص تشبعنا من حركات المشاهير صارت معروفة يمديكم تشتهرون بدون ذالحركات".

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وقال آخر: "والله كنت حاسة أنه مقلب وش هالاستخفاف في المشاهدين والله إننا شعب ينضحك علينا بريال .. أجل طلع مقلب من زوجها .. وش هالعالم وهاشتاق وتصايح والله المفروض بلووك قوي"، و"يا حركات مواليد الألفين يا خسارة دموعي وتعاطفي معها"، و"شفتو شلون المشاهير يلعبون عليكم.. بس عشان زيادة متابعين وشهرة على حسابكم".

وكانت العنود اليوسف قد بثت مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، معلنة أن زوجها لم يعد يتحدث معها كما في السابق حتى أنه يسمح لها بالخروج ولا يسأل عنها، ووجد المقطع تفاعلا كبيرا من جانب المغردين وارتفع وسم #العنود_اليوسف الذي عبر من خلاله الجمهور عن رأيهم فيما نقلته خبيرة التجميل المعروفة.

وقالت العنود في الفيديو: "الراجل ما قاعد يناطرني أبدا لما آجي أطلع يقول اطلعي حتى لما يقولي اطلعي ما يسأل عني يجي متأخر شوي بالليل عشان يحد راسه وينام يعرف إني أنا نمت وخلصت".