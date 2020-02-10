ملكة جمال إيطاليا تقدم تمثال كريستيانو رونالدو "الأسطوري".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت مدينة فياريجيو الساحلية الإيطالية مهرجانا فنيا، ظهر فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بصورة مفاجئة.

وظهر تمثال عملاق للنجم البرتغالي رونالدو في إطار فعاليات المهرجان الذي يقام سنويا في المدينة الإيطالية، وكان على هيئة أحد الأبطال الأسطوريين.

وخرج تمثال رونالدو إلى شوارع المدينة في المهرجان الذي يستمر حتى يوم الـ 25 من فبراير الجاري، وحظي بإعجاب الكثيرين من المتابعين للمهرجان الفني الكبير.

وقامت ملكة جمال إيطاليا لعام 2019، كارولينا ستامار، بتقديم حفل افتتاح المهرجان الذي انطلق اليوم في مدينة فياريجيو.

وحاول مصممو تمثال رونالدو أن يقوموا بتصوير النجم البرتغالي على أنه بطل أسطوري من خارج كوكب الأرض، على هيئة "إنسان آلي"، ويحمل دروعا حربية.

وتستطيع التماثيل المشاركة في المهرجان التفاعل مع الجماهير، حيث تتحرك وتخرج لسانها وتحرك عينيها، وهو ما يثير خوف الأطفال الذين يتابعون المهرجان الفني الإيطالي.

Advertisements

ولم يكن تمثال رونالدو الذي ظهر اليوم في مدينة فياريجيو الإيطالية هو الوحيد الذي تم تصميمه مؤخرا للنجم البرتغالي.

وكشفت تقارير صحفية أن فنانا صمم تمثالا للنجم البرتغالي؛ إذ كان التمثال كاملا من الشيكولاتة، وظهر في أحد المعارض الفنية بسويسرا.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الفنان التشكيلي خورخي كاردوسو ظل يعمل في تمثال رونالدو المصنع من الشيكولاتة، ويبلغ طوله 187 سنتيمترا ووزنه 120 كيلو غراما، لمدة 200 ساعة.

وقام كارودسو بتصنيع تمثال رونالدو في أحد أكبر مصانع الشيكولاتة في سويسرا، وهو مصنع the Suard chocolatier factory، حيث ظهر خلاله "صاروخ ماديرا" وهو يرتدي قميص منتخب البرتغال، ويحمل الرقم 7، وهو رقمه المفضل، الذي يرتديه دائما سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع منتخب البرتغال.

وحرص كارودسو على وضع علامة نايك في مقدمة التمثال؛ إذ يعد كريستيانو رونالدو الوجه الدعائي الأبرز للعلامة التجارية الرياضية العالمية، مقارنة بالأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، الذي يمثل أحد أبرز الوجوه الدعائية للعلامة التجارية المنافسة أديداس.