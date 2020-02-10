خواكين فينيكس يحبس دموعه في حفل الأوسكار بسبب شقيقه في مشهد مؤثر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دفع فيلم "الجوكر" بالممثل العالمي خواكين فينيكس، 45 عاما، إلى القمة في عام 2020، فحصد الجائزة تلو الأخرى، والتي كان آخرها في حفل توزيع جوائز الأوسكار ليلة أمس الأحد، والتي حصد من خلالها جائزة "أفضل ممثل".

وصل الممثل سهرة الأوسكار برفقة خطيبته "رونيه مارا" البالغة من العمر 34 عاما، والتي تألقت بفستان أسود بتوقيع أليكساندر ماكوين، جاء بتفاصيل شفافة وفتحة ظهر عميقة، مع اتصاله بتنورة مكشكشة.

أما بطل فيلم الجوكر Joaquin Phoenix، فقد وصل الحدث مرتديا بدلة تاكسيدو كلاسيكية بقميص أبيض وببيون أسود، كما كان يضع عدسات سوداء على عينيه عندما التقطت له الصور على السجادة الحمراء.

هذا وكان فيلم الجوكر مرشحا للفوز بـ 11 جائزة أوسكار، والتي كان من ضمنها أفضل صورة وأفضل مخرج، لكنه فاز بجائزتين فقط، ألا وهما "أفضل ممثل" التي حصدها خواكين، و "أفضل درجة موسيقى أصلية" التي فازت بها عازفة التشيلو الأيسلندية "هيلدور غونادوتير".

وقبيل حفل الأوسكار، كان خواكين فينيكس قد فاز بجائزة "أفضل ممثل دراما" من خلال حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب بنسخته الـ 77، وذلك عن دور "آرثر فليك" المتقن الذي أداه في فيلم الجوكر.

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وإلى جانب الأوسكار والغولدن غلوب، حصد فينيكس جائزة "أفضل أداء ممثل ذكر في دور البطولة" في حفل جوائز Screen Actors Guild Award، بالإضافة إلى جائزة "أفضل ممثل" أثناء حفل البافتا الذي أقيم مؤخرا في لندن، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل خلال حفل جوائز Critics' Choice Movie Award.

وفي أثناء إلقائه خطاب الشكر على مسامع حاضري حفل الأوسكار، استذكر خواكين فينيكس شقيقه "ريفر" الذي توفي بعمر الـ 23، وحينها كان خواكين بعمر الـ 19، بسبب جرعة زائدة من مزيج مخدرات المورفين والكوكائين؛ إذ كان الممثل يحاول مشاركة اقتباس قاله له شقيقه، ولكن دموعه منعته من ذلك في البداية، وبعدما تمالك نفسه قال: "اركض إلى الخلاص، والحب والسلام سيتبعانك".

يذكر أن خواكين فينيكس هو نفسه الذي اتصل بالشرطة بعد انهيار شقيقه بسبب جرعة مخدرات زائدة في هالوين 1993، علما بأن "ريفر" كان قد ترشح لجائزة أوسكار عن خانة "أفضل ممثل" في فيلم Running on Empty.