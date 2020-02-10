شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يدعم مغنى "بنت الجيران".. وعمر كمال: ربنا بيبعتلى علامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم النجم تامر حسنى، المطرب الشعبى عمر كمال، الذى غنى مهرجان "بنت الجيران" مع زميله حسن شاكوش، محققين نجاحًا كبيرًا بأغنيتهما التى لاقت قبولًا كبيرًا لدى المستمعين بتحقيقها ما يزيد عن 77 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع يوتيوب، ونشر تامر حسنى صورته عبر حسابه على انستجرام، برفقة عمر كمال، وقال فى تعليقه عليها: "إلى الأمام يا فنان ربنا يوفقك.. عمر كمال".

من جهته، احتفى عمر كمال، بدعم تامر حسنى له، وأعاد نشر الصورة التى شاركها تامر مع جمهوره، وقال المطرب الشعبى فى تعليقه عليها: "الفنان تامر حسنى بيباركلى على صفحته الشخصية ع الانستا.. سبحان الله ربنا بيبعتلى علامات فى وقت محتاجه وفى عز ظلم الناس ليا".



تامر حسنى يدعم مطرب المهرجانات عمر كمال

ويشار إلى أن تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، كان قد أصدر قائمة الأغانى الأكثر استماعًا على مستوى العالم، وكانت المفاجأة احتلال مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال المركز الثانى فى القائمة، وفى المركز السابع عالميًا مهرجان "شمس المجرة" غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، وبذلك يتواجد عمر كمال بأغنيتين فى القائمة.

كما حصل حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على موقع يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".



عمر كمال يحتفى بدعم تامر حسنى له

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ويذكر أن جدلًا طويلًا قد دار حول ألحان مهرجان "بنت الجيران"، حيث اتهم حسن شاكوش وعمر كمال، بسرقة لحن أغنية "حاجة مستخبية" للمطرب محمد حماقى، وتلحين محمد مدين، واستمر هذا الجدل، حتى اعتذر مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب عمر كمال، الأسبوع الماضى، للملحن محمد مدين والفنان محمد حماقى، عن استخدامهم لحن أغنية "حاجة مستخبية" فى مهرجان "بنت الجيران".

وقال عمر كمال، خلال مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": "إحنا عوزين نشكر الملحن الكبير مدين ونتأسف له لو هو زعلان مننا، بس هو مش زعلان مننا، فيديو ده رسالة اعتذار منى ومن أخويا حسن شاكوش لمدين ومحمد حماقى، الأغنية عاملة 65 مليون بفضل ربنا، ثم الناس، ثم طبعا اللحن ‏بتاعك اللى هو لحن أغنية "حاجة مستخبية".



تامر حسنى ومطرب المهرجانات عمر كمال

وأضاف عمر: "إحنا عملنا فكرة بنقلش أو بنهزر مع الناس حاجة خفيفة، الحمد لله ربنا كرمنا فيها ونجحت، وبعد كده كان لازم الحق يرجع ‏لأصحابه"، ‏كما أوضح حسن شاكوش، مطرب مهرجان: "أنا بقول لك يا مدين الأغنية نجحت بلحنك، وإحنا طبعا لازم نديك حقك ودى ‏أغنية حاجة مستخبية لأخونا النجم محمد حماقي، والفترة الجاية إن شاء الله هنطور بشكل جديد ومختلف من المهرجان، وأنت ‏يا مدين اللى هتعمل لنا الحاجة دى وهناخد منك لحنها".‏

فيما كتب الملحن مدين، تعليقًا - آنذاك - عبر حساب الشخصى "فيس بوك" على فيديو اعتذار عمر كمال وحسن شاكوش على سرقة اللحن، وقال فى تعليقه: "وأنا مش زعلان منكم ولا حاجة وكلامكم ده يأكد إنكم فنانين بجد وبتحترموا وبتقدروا حقوق الناس ومستنيكم تنورونى فى أى وقت".