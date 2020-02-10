شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود الليثى يرفع شعار كامل العدد فى حفل أبو ظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب الشعبى محمود الليثى حفل غنائى كبير في أبو ظبى بأحد المولات بحضور عدد كبير من جمهوره وتم تكريمه بعد انتهاء الحفل،حيث قدم الليثى خلال الحفل عدد كبير من أغانيه منها "عم ياصباد" "أطاوع" و"هتجوز تانى" و"هاقطعك" و"الست لما" "، "بونبوناية"، "سيما سيما"، "سوق البنات"، وغيرها من الأغانى التى رددها معه جميع الحضور ورفع الحفل شعار كامل العدد وأشرف على الحفل مصطفى السويفى الذى تعاون معه فى أغنيته الأخيرة "سهرانين" التى جمعته بالمطرب حسام الحسينى .





















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كان آخر أعمال محمود الليثى فى السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى، ودارت أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول الفنان المشهور "الليثى" الذى يضطر للزواج من بوسى، بعد أن اشترط جدهما فى وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذى يبلغ خمسة ملايين جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيقى.

وعاش محمود الليثى نشاطا غنائيا كبيرا فى ليلة رأس السنة هذا العام، بعدما أحيا 4 حفلات غنائية دفعة واحدة احتفالاً بالعام الجديد 2020، الأولى مع رامى صبرى ووائل جسار، والثانية مع أحمد شيبة، والثالثة فى التجمع الخامس مع مصطفى حجاج وأحمد شيبة وأوكا وأورتيجا.

يذكر أن محمود الليثى طرح أحدث أعماله أغنية "يا بجح" على "يوتيوب"، من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع أشرف البرنس وألحان محمد غنيم.