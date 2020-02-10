شكرا لقرائتكم خبر عن Joaquin Phoenix يكرر إنجاز الأب الروحى بعد 46 عاما فى oscars 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح حققها النجم خواكين فينيكس عقب تتويجه بمعظم الجوائز الذي ترشح لها، وآخرها نيل جائزة الاوسكار كأفضل ممثل عن دوره في فيلم الجوكر، وذلك بعدما كرر النجاح الكبير الذي سبقه فيه عام 2008 النجم الراحل هيث ليدجر حينما لعب نفس الشخصية بالجزء الثاني من فيلم بات مان الذى أخرجه كريستوفر نولان، ليؤدي الدور بعبقرية شديدة جعلته يفوز بالجائزة الذي لم يستلمها بسبب وفاته عقب انتهاءه من تصوير مشاهده وقبل عرض الفيلم حتى.



خواكين فينيكس

فوز خواكيس فينيكس بالأوسكار علي نفس الشخصية الذي لعبها هيث ليدجر يأتي بعد 46 سنة من انجاز لم يتكرر في هوليود، وذلك بعدما توج الثنائي مارلون براندو وروبرت دي نيرو بجائزة الاوسكار علي نفس الدور أيضاً، وذلك عام 1974 حيث نال وقتها الجائزة علي دوره بفيلم الأب الروحي حين لعب شخصية دي نيرو في الجزء الثاني من الفيلم الشخصية الذي لعبها براندو حينما كان شاباً.



هيث ليدجر

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وبالتالي فإن رائعة "الجوكر" حققت إنجازاً تاريخياً بفضل الأداء الاستثنائي من فينيكس وليدجر من قبله، وهو الأمر الذي سبق وحصل من الثنائي براندو ودي نيرو من قبل حين لعبا دورها في فيلم الأب الروحي بشكل أدهش العالم آنذاك، وحققا نجاحات كبيرة أثناء طرح فيلمهما الذي حقق أثناء طرحه ردود فعل ضخمة علي مستوي العالم ونال الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد بصورة لا تصدق بالإضافة إلي نجاحات كبيرة علي مستوي الإيرادات جعلت سلسلة الأب الروحي ضمن أفضل أفلام هوليود في التاريخ.