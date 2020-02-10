مروة ميمي تكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل إبنها وتعرضه للتحرش !!

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 05:55 مساءً - دخلت الإعلامية المصرية ” مروة ميمي ” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” إيمان الحصري ” في برنامجها ” مساء dmc ” المذاع على قناة ” dmc ” .

والتي نفت مروة ميمي من خلالها ما يتردد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول مقتل إبنها عن طريق الخطأ وعلى سبيل اللعب والهزار على يد صديقه بطلق ناري في الرأس .

حيث أكدت على أن القتل تم عن عمد لأنه كان يحاول الهرب من أصدقائه بعدما تعرض لتحرش بدني ولكن تم قتله في النهاية .

فقالت : ” اللي حصل بالظبط إن إبني قاللي إنه رايح يلعب مع أصحابه بلاي ستيشن وأصحابه دول من حضانة معاه .. وبيخرج معاهم خميس أو جمعة ودايما معاهم وكانوا بيجولنا البيت وبحطهم في عيني وأنا لما أودي إبني يطلع على رجله مينزلش تاني ” .

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وتابعت : ” إبني متقتلش بالخطأ زي ما بيتقال في الإعلام والواقعة مش من كلامي أو بحكي رواية ده كلام ضباط المباحث اللي عاينوا المكان والولد اللي قالي سامحيني يا طنط أنا خايف أنا كنت بهزر معاه .. اللي حصل إن الولد إبن صاحب الشقة إسمه أحمد سامح قالهم إن بابا جايب مسدس ودخل يجيبه وعمر المسدس ” .

وأضافت : ” وبعدين ولد تاني خده منه لكن الطلقة مخرجتش غلط في الشقة .. اللي حصل إنه كان فيه تحرش بدني بإبني .. أجري ورا طفل أرهبه لحد الموت .. الولد جري دخل أوضة تانية استخبى منهم إبني كان ورا باب كان خايف .. اتضرب فوق حاجبه الشمال كان بيخرج راسه من الباب يشوفهم مشيوا ولا لأ فضربه بالنار ” .

وطالبت مروة ميمي القصاص من قاتل ابنها وأن يتخيل كل قاض أن هذا هو إبنه الوحيد الذي قتل بهذه الطريقة قائلة : ” أنا عايزة حق إبني القانوني والشرعي والأدبي ” .