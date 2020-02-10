شاهد .. كيف علق صالح الجسمي على إطلاق سراح مريم حسين ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 05:55 مساءً - بعد أن أعلنت الفنانة الكويتية ” مها محمد ” خبر الإفراج عن الفنانة المغربية ” مريم حسين ” بعد توقيفها منذ 10 أيام جراء صدور قرار بسجنها لمدة شهر بتهمة هتك العرض في القضية المرفوعة ضدها من جانب الإعلامي الإماراتي ” صالح الجسمي ” .

خرج صالح الجسمي للتعليق على هذا الأمر عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوريز وكتب قائلا : ” إفراج بكفالة أو بعفو أو بأي طريقة قانونية لا يعني أنك براءة فأنت مدانة بقضية مخلة بالشرف وهي هتك العرض بالرضا ” .

وتابع : ” البراءة فقط لشخص واحد وهو صالح الجسمي وهو من يحق له بأن يفتخر .. و11 يوم سجن حلوين ” .

Advertisements

كما نشر عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو له للحديث حول هذا الأمر وقال فيه : ” نعم أفرج عنها بالأمس كيف لا تسألوني .. ربما كفالة وربما عفو خاص وربما وقف تنفيذ من محكمة الطعن .. كل إجراء راح يتخذ هو قانوني .. أنا وصلت قضيتي للقضاء والقضاء مستقل وقال كلمته “

وأضاف : ” ما سيحدث بعد ذلك ما لي علاقة أنا بالنسبة لي الموضوع انتهى .. أنا براءة وهي مدانة بقضية تمس الشرف ” .

واختتم حديثه قائلا : ” نحنا دولة قانون .. كل شي جائز في إطار القانون ما عندنا محاكم تنعقد بالليل عشان تعطي براءة مثل ما روجوا مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب .. الواحد المفروض يتعظ من هذه الأمور وإن فترة الحبس وبعدها عن بنتها شوية تهديها ” .