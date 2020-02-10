انطلاق "أسوان لأفلام المرأة" الليلة.. وإهداء الدورة لنادية لطفي

يفتتح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في مصر فعاليات دورته الـ4، الإثنين، بحضور حشد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، ومشاركة صناع الأفلام المشاركة في الحدث الذي يستمر حتى 15 فبراير/شباط.

وأهدت إدارة المهرجان دورة هذا العام لاسم الفنانتين نادية لطفي وماجدة، اللتين رحلتا خلال الشهر الماضي؛ تقديراً لعطائهما الفني الكبير.





ويُكرم في حفل الافتتاح الفنانتان المصريتان رجاء الجداوي ونيللي كريم، بينما يشهد حفل الختام تكريم 3 من صانعات السينما هن: المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، ويعقب الحفل عرض لفيلم "بعلم الوصول" سيناريو وإخراج هشام صقر، بطولة بسمة، محمد سرحان، بسنت شوقي.

وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتطرق العمل لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري من خلال عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة من المجتمع.

وترجمت إدارة مهرجان أسوان نسخ الأفلام المشاركة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والأفلام القصيرة إلى اللغة العربية بإجمالي 20 فيلماً؛ لتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.



واستحدث المهرجان جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون ذات صبغة دولية ويتم منحها سنوياً لشخصية كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة، واختيرت هذا العام السفيرة ميرفت التلاوي لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة، نظراً لإسهاماتها الكبيرة في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي.

واختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي 31 فيلماً يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة؛ من بينها فيلمان يعرضان عالمياً لأول مرة، و18 فيلماً في عرضها الأفريقي الأول.

ويشارك في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلماً؛ منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلماً؛ منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك و10 أفلام روائية.





يرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج، وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبي.

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فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها النجمة المصرية بشرى والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيساً، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد.

وتتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبدالفتاح رئيساً وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.

يشارك في مسابقة الفيلم الطويل، الأفلام التالية: "الفيلم الروائي "بعلم الوصول"، الفيلم الروائي Aga's House "منزل آجا" في عرضه الأفريقي الأول، الفيلم الروائي Alice "أليس"، الفيلم التسجيلي Balole, The Golden Wolf "ذئب بالولي الذهبي"، فيلم التحريك Bombay Rose "زهرة بومباي"، الفيلم التسجيلي Confucian Dream "الحلم الكونفوشيوسي" في عرضه الأفريقي والعربي الأول.

كما يشارك الفيلم الروائي Instinct "غريزة" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، والفيلم الروائي On the Quiet "في هدوء" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، الفيلم الروائي Pacarrete "بكاريته" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، الفيلم الروائي The Names of the Flowers "أسماء الزهور"، في عرضه الأفريقي والعربي الأول، والفيلم الروائي "مواسم العطش".







بينما تضم مسابقة الفيلم القصير الأفلام التالية: الفيلم التسجيلي Brigitte "بريجيت"، والمعروض خارج المسابقة في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، والفيلم الروائي Extra Safe "آمن جداً" في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية.

أيضاً يشارك فيها الفيلم التسجيلي !Heart, You Deserve That "تستاهل يا قلبي" في عرضه العالمي الأول، الفيلم الروائي Bitter Herb "عشب مرير" في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، ومن إسبانيا يعرض فيلم التحريك Certain poor shepherds "الرعاة الفقراء"، في عرضه العالمي الأول.



ويعرض أيضاً بالمسابقة الفيلم التسجيلي Chiyo "تشيو"، في عرضه الأفريقي والعربي الأول، فيلم التحريك Daughter "ابنة"، المرشح لأوسكار أفضل فيلم تحريك قصير، الفيلم الروائي High Tide "مد عالي" في عرضه الأفريقي والعربي الأول.

كما يعرض الفيلم الروائي "I Will Wait" "سأنتظر" في عرضه الأفريقي الأول، فيلم التحريك "Intermission Expedition" "رحلة الاستراحة"، في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، الفيلم التسجيلي "Pacific" "باسيفيك"، والفيلم الروائي "Pick a Name" "اختر اسماً" في عرضه الأفريقي والعربي الأول.



وينافس كذلك على جوائز المسابقة الفيلم الروائي "Roqaia" "رقية" في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، الفيلم التسجيلي "Sewing Futures " حياكة المستقبل في عرضه الدولي الأول، "فيلم التحريك"، "Sheep, Wolf and a cup of Tea "الأغنام والذئب وكوب الشاي" في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية.

كما ينافس الفيلم التسجيلي "The Harvesters" "الحاصدون" في عرضه الدولي الأول، الفيلم الروائي "Tina" "تينا" في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، الفيلم الروائي "To Each Your Sarah" "سارة لكل منكم"، الفيلم الروائي "To Us, Lonely Ones" من أجلنا، "نحن المنعزلون" في عرضه العالمي الأول، الفيلم الروائي "Young, but it will pass" "شاب، و"لكنها ستعبر" في عرضه الدولي الأول.



