رامي جمال يكشف سر حشد النجوم في "سقف"

كشف المطرب المصري الشاب رامي جمال سر نجاح أحدث أغنياته "سقف"، وكيف حشد هذا العدد الكبير من النجوم في الكليب.

وأعرب رامي جمال عن سعادته البالغة، بإطلاق الأغنية بمشاركة عدد من نجوم الفن والرياضة، ووصف نجاح الأغنية بأنه "رزق من الله".



وقدم جمال التحية لكل الفنانين الذين شاركوه في كليب الأغنية، واعتبر أن مشاركة هذا العدد "مظاهرة حب ورزق من عند ربنا".

وأوضح، في مداخلة تلفزيونية، أن تصوير الفيديو استغرق أكثر من شهر ونصف الشهر، حيث كان من الصعب تجميع هذا العدد الكبير من النجوم داخل لوكيشن واحد.



وشارك في تصوير "الكليب" أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبدالرحمن.

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كما شارك فيه الشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبدالعزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبدالعزيز.

ومن نجوم الرياضة، شارك شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبدربه وحسين السيد وحسين الشحات.

وكذلك شهد الكليب مشاركة عدد من الإعلاميين بينهم إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

وتطرق المطرب الشاب إلى مرض "البهاق" الذي أصيب به مؤخرا، وقال إنه لم يجد أي علاج حقيقي حتى الآن لهذا المرض، ولكنه مستمر في استخدام كريمات موضعية، ويتوقع أنه سيتخطى هذا المرض بالحالة النفسية الجيدة له.

وأعلن رامي جمال إصابته بمرض البهاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا.

وقرر أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال وإما أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل، إلا أنه وجد دعماً كبيراً من الجمهور وزملائه كذلك ليحصل على طاقة إيجابية كبيرة جعلته يكمل مشواره الغنائي ويعود لمزاولة نشاطه ويستعد حالياً لطرح ألبومه الجديد "أنا لوحدي".