ايميه صياح تختار من ألبوم ذكرياتها أجمل اللقطات مع زوجها

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Feb 10, 2020
عبّرت مقدمة البرامج والممثلة ايميه صياح عن حبها الكبير لزوجها فريد نجار وذلك بمناسبة مرور 13 عاماً على لقائهما الأول والذي يصادف في العاشر من شباط.
واختارت “صياح” من ألبوم ذكرياتها مجموعة من الصور الرومانسية تجمعها مع زوجها لتتشارك بها مع متابعيها عبر حسابها على انستغرام.
وكانت ايميه صياح قد تزوجت من فريد نجار في عام 2014. وقد رُزقا في 12 يناير 2020 بتوأم صبي وبنت. اطلقا عليهما اسم “ثيو شربل” و”كيلي ماريا”.
نذكر ان ايميه وزوجها اتخذا قرارهما بتخزين الحبل السري والأنسجة، في أحد أكبر بنوك الخلايا الجذعية في إنكلترا بحسب ما كشفت عبر حسابها على انستغرام.
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