براد بيت يسخر من تبرئة ترامب بعد فوزه بجائزة أوسكار.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت وسائل الإعلام كل كبيرة وصغيرة في خطاب الممثل الأميركي براد بيت خلال حفل جوائز الأوسكار، بعد فوزه بالجائزة كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ذات مرة في هوليوود"، والذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية في مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

وتطرق براد بيت خلال خطابه إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، على عدم عزل الرئيس ترامب ساخرا من الأمر، وانتقد الأعضاء الجمهوريين الذين صوتوا ضد استدعاء الشهود في محاكمة ترامب.

وانتقد بيت بشكل خاص عدم السماح لمستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، بالشهادة على الرغم من استعداده للإدلاء بشهادته، وقال في رسالته: "أخبرت أنه لدي 45 ثانية فقط للحديث، وهي مدة أكبر من التي أخذها جون بولتون هذا الأسبوع للحديث".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر الأربعاء الماضي، بتبرئة دونالد ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"؛ إذ أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها بيت (56 عاما) بجائزة أوسكار للتمثيل بعد 30 عاما في صناعة السينما، وسبق أن فاز بيت بإحدى جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية كمنتج في 2014 لأفضل فيلم وهو "عبد لاثني عشر عاما".

وقال بيت: "أنا مصعوق. انا لا أنظر إلى الماضي عادة لكن ذلك جعلني أفعل".

ونال بيت الجائزة، عن تجسيده لدور ممثل مجازفات (دوبلير) في الأفلام السينمائية، خلال فترة الستينيات، بفيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، كما أنه يعمل في الفيلم نفسه كمساعد لنجم تلفزيوني بدأ نجمه بالأفول، ويلعب دوره، الممثل الأمريكي، ليوناردو دي كابريو.

من جهة أخرى فازت الممثلة الأميركية لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها كمحامية سريعة الكلام ومتطرفة في فيلم "ماريدج ستوري".

وتفوقت ديرن عشية عيد ميلادها الثالث والخمسين على مارغو روبي (بومبشل)، وسكارليت يوهانسون (جوجو رابيت)، وفلورانس بيو (ليتل وومن)، وكاثي بايتس (ريتشارد جويل).

وقد أهدت فوزها إلى والديها الممثلين ديان لاد وبروس ديرن.