رانيا فريد شوقي تواصل تصوير دورها في مسلسل "قوت القلوب"

القاهرة - لايف ستايل
تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي تصوير دورها في المسلسل الدرامي "قوت القلوب" التي تخوض بطولته الفنانة ماجدة زكي.
ويصور أبطال العمل بشكل شبه يومي أحداث المسلسل داخل الديكور الأساسي للمسلسل بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.
ويكثف مخرج العمل ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل في أسرع وقت استعدادًا لعرضه على الفضائيات خلال الفترة المقبلة، خارج السباق الرمضاني.
وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي ويشارك في بطولته كل من خالد زكي، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، فراس سعيد، وآخرون.
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