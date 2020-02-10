محمد عبد الرحمن يعبر عن سعادته باستقبال الجمهور للص بغداد

نشر الفنان محمد عبد الرحمن عبر حسابه الرسمي على انستجرام عبر الفنان محمد عبدالرحمن، عن سعادته باستقبال الجمهور المصري والعربي لفيلم "لص بغداد".

وعلق قائلا:" استقبال الجمهور المصري والعربي لفيلم لص بغداد، حقيقي أسعدني جداً.. كلنا تعبنا في الفيلم ده عشان نقدملكم حاجة مختلفة، وحقيقي شكراً من كل قلبي ليكوا على الحب الكبير ده والاستقبال الحافل في الدول العربية.. والحمد لله على الإيرادات الجامدة دي.. وانتظروا الجديد إن شاء الله حاجة تليق بيكم".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يبحث أبطال الفيلم عن كنز مفقود، إنتاج سينرجي فيلمز.

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