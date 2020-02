روجينا تهنئ يسرا على عضويتها في لجنه التحكيم بهوليود

نشرت الفنانه روجينا عبر حسابها الرسمي على انستجرام صوره للنجمه يسرا تهنئها فيها لمشاركتها كعضو لجنه التحكيم لجائزه الاوسكار 20 20 لاول مره .

وعلقت قائله:" سيفا على السجاده الحمراء في توزيع جوائز الاوسكار 20 20 نجمه من طراز فريد للنجوميه اسرار تمتلكها يسرا ".

وتشارك يسرا كعضو تحكيمى لمسابقة المرة الأولى، على ممشى المشاهير بهوليوود، بصحبة الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد. وتنطلق النسخة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة علي مسرح دولبي وينافس فيلم "الجوكر – Joker" للممثل العالمي خواكين فينيكس، على جائزة أفضل فيلم وفي حالة الفوز ستكون الجائزة الأولى من نوعها لصالح فيلم مستند على كتاب هزلي وقصص مصورة في التاريخ، وينافسه المخرج العالمي كوينتن تارانتينو بفيلمه Once Upon a Time ... in Hollywood

