محمد حماقي يحيي حفلًا في الجامعة الأميركية 6 مارس

يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي يوم 6 مارس المقبل داخل الجامعة الأمريكة بالقاهرة في مقرها بالتجمع الخامس.
وتطرح تذاكر الحفل خلال الساعات المقبلة، ويقدم حماقي خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيره منها: "كل يوم من ده"، "يزلزل"، "صور"، "ليلي"، "من البداية"، "راضيني" و"يا ستار" و"اعمل إيه"، إضافة إلى "ما بلاش".
وكان محمد حماقي أحيا الفترة الماضية العديد من الحفلات الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشهدت الحفلات حضورا جماهيريا كبيرا.
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