سمير غانم يشارك ابنته "دنيا" فيلمها الجديد

القاهرة - لايف ستايل
تحضر الفنانة دنيا سمير غانم، هذه الفترة لعمل سينمائي جديد، لم تستقر بعد على عنوانه، لكنه من المنتظر انطلاق تصويره خلال أسابيع قليلة، لعرضه بموسم عيد الفطر المبارك.
ودخلت «دنيا» هذه الفترة في جلسات عمل مفتوحة مع المخرج خالد الحلفاوي، للاستقرار على الشكل النهائي للعمل وأبطاله، حتى تدخل تصويره قريبًا.
وانضم الفنان سمير غانم، إلى القائمة المبدئية للعمل والذي سيشهد عودة ابنته للسينما مرة أخرى بعد غياب 4 سنوات، بعد مشاركتها في فيلم «لف ودوران» مع الفنان أحمد حلمي.
يذكر أن دنيا سمير غانم قررت بشكل ليس نهائي عدم التواجد في الماراثون الرمضاني القادم، للتحضير لفيلمها الجديد.
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