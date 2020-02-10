حمادة هلال يستغيث من كائن هاجمه في غرفة نومها

نشر الفنان حمادة هلال مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام وتحديدا على خاصية الاستورى.

استغاث حمادة في الفيديو من فأر هاجمه فى غرفة نومه.

وعلق حمادة هلال على الفيديو قائلا: "زي ما انتو شايفين اكتشفت إن غرفة نومي فيها فار، ومش عارف أعمل إيه، وأنا مش خايف أنا مرعوب، مفيش أي طريقة يا جماعة الفار مش واكل معاه مصيدة ولا لزق، اتفضلوا معانا".

يذكر أن حمادة هلال طرح منذ أيام أغنيته الجديدة بعنوان "اووه لا لا" التى حققت نجاحا كبيرا عن طرحها على يوتيوب.

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وقرر حمادة هلال هذا العام الابتعاد عن الدراما التليفزوينة، وذلك بعدما قدم عدد من الأعمال الدرامية الجيدة والتى لاقت نجاحا كبيرا منها "ولى العهد".

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