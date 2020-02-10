دينا الشربينى والهضبة يحتفلان بطرح ألبوم سهران بحفل خاص

إحتفلت الفنانة دينا الشربينى والهضبة عمرو دياب فى حفل خاص بطرح أحدث ألبوماتة سهران. وإقتصر الحفل على تواجد المقربين فقط منهم عمرو مصطفى وتامر حسين ونادر حمدى وحمادة إسماعيل. ومن المقرر طرح ألبوم سهران الأربعاء القادم ويحمل الألبوم 14 أغنية متنوعة يحملون مفاجأت عديدة للجمهور . Advertisements قد يهمك أيضا: ألبوم عمرو دياب الجديد يضم 10 أغاني جديدة عمرو دياب يكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد "سهران"

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