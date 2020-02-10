براد بيت وليناردو دي كابريو يصلان حفل توزيع جوائز الأوسكار

القاهرة – لايف ستايل
وصل النجمان براد بيت وليناردو دي كابريو، إلى مقر حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، والمقام على مسرح “دولبي” بحي هوليود بـ”لوس أنجيليوس”.
ويشارك فيلم “Once Upon a Time in Hollywood”، للنجمان براد بيت وليناردو دي كابريو، في مسابقة أفضل فيلم باللأوسكار، والذى يضم مجموعة من نجوم الصف الأول في السينما الأمريكية منهم آل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.
و تدور أحداث الفيلم فى عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما “ريك دالتون” ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية “الويسترن” أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و”كليف بوث”، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.
الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة “مانسون” فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل في شهرها الثامن.
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