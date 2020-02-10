نقابة الموسيقيين ترفض قيد حسن شاكوش حتى يغيّر اسمه

بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه مطرب المهرجانات حسن شاكوش في الفترة الأخيرة وتحقيقه نسبة مشاهدة عالية بمهرجان "بنت الجيران"، ووصوله للمركز الثاني في أكثر الأغاني استماعاً في العالم على "ساوند كلاود"، إلا أن حمادة أبو اليزيد عضو نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة القيد بالنقابة والذي صرح بأن اللجنة عقدت منذ شهر لاختيار أعضاء جدد، حيث تنعقد اللجنة أربع مرات سنوياً وتختار من سيكون عضواً في النقابة لتقديم الفن والطرب للجمهور المصري والعربي، أكد أن حسن شاكوش كان من ضمن المتقدمين لآخر اللجان، ولم يبت في أمره حتى الآن والنتيجة لم تظهر بعد، مؤكدًا أن صوته يصلح ولكن عليه أن يلتزم بأخلاق المهنة أولاً ويغير اسمه، "بلاش شاكوش دا ويلتزم بالكلمات التي لا تخدش حياء الغير".

وأوضح رئيس لجنة القيد، أنه في حال التزام حسن شاكوش بكل المعايير الأخلاقية الخاصة بالنقابة، فأهلاً به عضواً بالنقابة، ولا مانع من وجوده وهو حتى الآن لم يحصل على عضوية النقابة كما ادعى في بعض وسائل الإعلام.

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